Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Çankırı Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında Çankırı Adliyesine kurulan, içinde gıda, kıyafet, ayakkabı, eğitim malzemelerinin bulunduğu Sosyal Market ile eski hükümlülerin yanı sıra denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere ve ailelerine ayni ve nakdi yardım yapılacak.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Sosyal Market'in açılışında yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı koordinesinde denetimli serbestlik yükümlülerini suçtan korumaya yönelik bir projeye imza attıklarını söyledi.

Projenin, ihtiyaçlı yükümlülerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olduğunu anlatan Ener, "Bu proje ile insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla suçtan kurtulmaya niyet etmiş, suçtan kurtulmak için çaba gösteren ancak ekonomik sıkıntılar yaşayan yükümlülerimizin sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyoruz. Çankırı'da adliyemiz bünyesinde denetimli serbestliğimizin emekleri, izleme kurulu üyelerimizin ve Kızılay'ımızın, gönüllü bağışçılarımızın destekleriyle bu çalışmayı başlattık. İnşallah hayırlı olur" dedi.