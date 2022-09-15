Gümüşhane'de yılın ahisi seçilen Kadir Şaş’a, yılın kalfası seçilen Samet Yaşar Dereli ve yılın çırağı seçilen Cemil Özcan’a belgeleri teslim edilerek kaftan giydirildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, ahilik kültürünün Türk toplumunun örf, adet ve töresi açısından kıyamete kadar yaşatılması gereken önemli bir değer olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Esnaflık her şeyde olduğu gibi ahlaki temeller üzerine bina edilmesi gereken bir yapı. Esnaf, sanatkar dediğimiz adam aynı zamanda o toplumun ahlakı, vicdanı, namusu. Bizim kültürümüzde öyle esnaflık vardır ki, o mahallenin dert babasıdır, borç kasasıdır. Özellikle eski bakkallarımızın misyonu buydu. Mahallelinin bırak veresiye alışverişi, yeri gelir kasasından borç verdiği, çoluğun çocuğun okul ihtiyacı, hastasının hastanedeki sıkıntısını gidermek için böyle bir fedakarlık yapan bir yapıdır. Esnaflarımızı tebrik ediyorum. Bu toplumun can damarı olduğunuzu, bu toplumun hayatı olduğunuzu ve büyük değer kattığınızı ifade etmek istiyorum."