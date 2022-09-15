Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da sosyal konut projesi için başvurular sürüyor
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşların başvuruları devam ediyor.
Ağrı'da sosyal konut projesine başvurular devam ediyor.
E-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulamayanlar, sabahın erken saatlerinde bankaların önünde yoğunluk oluşturdu.
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk nedeniyle sırayla banka şubelerine alınıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 15:03
- 15:02
- 14:56
- 15:01
- 14:53
Sıradaki Haber
Yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz