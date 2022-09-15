Sosyal konut projesi, Ardahan'da da yoğun talep gördü.

E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, sabah saatlerinde başvuru için gerekli evraklarını vermek için Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine geldi.

Ziraat Bankası Ardahan Şube Müdürü Şefika Akar, 250 konutun yapılacağı kentte, yoğunluğun oluşmaması için görevlilerin titizlikle çalışma yürüttüğünü söyledi.

Vatandaşlardan Tanju Koç da devletin ev sahibi olmak için kendilerine güzel imkan sunduğunu belirterek "Şu ana kadar kiradaydım. İnşallah bundan sonra kendi evim olur" dedi.