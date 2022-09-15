Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da sosyal konut projesi için başvurular sürüyor
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da vatandaşların başvuruları devam ediyor.
Sosyal konut projesi, Ardahan'da da yoğun talep gördü.
E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, sabah saatlerinde başvuru için gerekli evraklarını vermek için Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine geldi.
Ziraat Bankası Ardahan Şube Müdürü Şefika Akar, 250 konutun yapılacağı kentte, yoğunluğun oluşmaması için görevlilerin titizlikle çalışma yürüttüğünü söyledi.
Vatandaşlardan Tanju Koç da devletin ev sahibi olmak için kendilerine güzel imkan sunduğunu belirterek "Şu ana kadar kiradaydım. İnşallah bundan sonra kendi evim olur" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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