İstanbul’da su kesintisi…15 Eylül 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 15 Eylül 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Fatih Mah,Atatürk Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 08:32
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Bahçelievler
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Hürriyet Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 12:31
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beylikdüzü
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Kavaklı Mah,Barış Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 12:46
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beyoğlu
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Piyalepaşa Mah,Fetihtepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 11:02
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
K.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İstasyon Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 11:09
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Maltepe
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İdealtepe Mah,Çınar Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 10:00
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Esentepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 11:03
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Cumhuriyet Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 11:11
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Tuzla
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Aydıntepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Telekomünıkasyon Şırketlerı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 12:20
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Çekmeköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Ekşioğlu Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 11:22
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Üsküdar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Selimiye Mah,Valide-İ Atik Mah,Zeynep Kamil Mah,Salacak Mah,Ahmediye Mah,Barbaros Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 10:29
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Üsküdar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Muratreis Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
15.09.2022 11:49
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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