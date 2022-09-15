Gazi Bulvarı'ndan İzmir istikametine ilerleyen M.Ö'nün kullandığı otomobil, İsmet Paşa Caddesi'nden Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'na çıkan O.D idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan M.Ö. yönetimindeki otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ö ve diğer otomobilin sürücüsü O.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.