Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tarihi eser operasyonu: 8 amfora ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde tarihi eser operasyonunda 8 amfora (iki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi) ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, aldıkları istihbari bilgi üzerine İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, 8 amfora küp ile 2 ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser Samsun Kaçakçılık
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