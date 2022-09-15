Belçika ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki çok sayıda noktaya direkt uçuşların olduğu havalimanında sezonun ilk umre seyahatinde 163 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Çevre illerden gelen kafilelerin yoğunluk oluşturduğu Hasan Polatkan Havalimanında, yakınlarını uğurlayanlar duygusal anlar yaşadı.

Yakınlarını dualarla uğurlayan vatandaşlar, Eskişehir'den umre seferlerinin düzenlenmesinden çok memnun olduklarını, Hasan Polatkan Havalimanının varlığının bölgede yaşayanlar için büyük kolaylık olduğunu söyledi.

Hasan Polatkan Havalimanında ikinci umre seferinin 20 Eylül Salı günü yapılması planlanıyor.