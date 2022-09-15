Muratdede Mahallesi'nde bir apartmanın önündeki motosikletleri gözüne kestiren şüpheli uygun bir vakti kolladı.

Yavaşça motosikletlerin yanına giden hırsız, beğendiği motosikleti almak için zamanla yarıştı. Kısa süre sonra motosikleti hareket ettirmeyi başaran hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden rahat tavırlarıyla bölgeden uzaklaştı.

Olaydan kısa süre sonra komşusunun uyarısı üzerine dışarı çıkan motosikletin sahibi İsmail Uluhan, karşılaştığı manzara sonrası kamera kayıtlarını inceledi ve ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonrası motosiklet ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.