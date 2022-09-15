Baba mesleği çiftçiliği 30 yıldan beri sürdüren Şafi Kandemir, 30 dönümlük tarlasında yüzde yüz organik yetiştirdiği karpuzların büyüklüğü ile bu zaman kadar Diyarbakır’da yetiştirilen büyük boy karpuzlara rakip olduğunu iddia etti.

"Ektiğimiz karpuzun en büyüğü 53 kilo 300 gram çıktı" diyen Kandemir, özel olarak yetiştirdiklerini söyledi.

"Diyarbakır karpuzuna rakibim"

Hayvan ve tavuk gübresiyle yetiştirdiğini aktaran Kandemir, "Sabah saat 05.00’te kalkarım, akşam 17.00’ye kadar bekçilik ve bakımını yaparım. Çapası, ilaçlamasını hepsini özel yaparız. İnsan nasıl bir çocuk yetiştiriyorsa biz de öyle yetiştirdik bu kapuzları. Tohumumuz ata tohumudur. Orijinal ata tohumudur, test edebilirler. Karpuzumuz yüzde yüz organiktir. Karpuzumun kilosu 2,5-3,5 arasında satılıyor. Karpuzumuz 53 kilo 300 gram çıktı. Ben iddialı bir şekilde Diyarbakır karpuzuna rakibim. Ve her şekilde orijinalliğinde, renginde, ağırlığında her şeyinde varım" dedi.