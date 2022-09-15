Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi’nde H.A. isimli şahsın iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda; 1 buçuk kilogram kubar esrar, 2 adet dijital hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
İş yeri sahibi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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