İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimler artırıldı.

Okul çevresi ve güzergahlarda gerekli tedbirleri alan Narkotim ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.