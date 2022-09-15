Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da Narkotim'lerden okul önlerinde denetim
Bolu'da yeni eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla okul önlerinde denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimler artırıldı.
Okul çevresi ve güzergahlarda gerekli tedbirleri alan Narkotim ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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