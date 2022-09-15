Cumhuriyet Mahallesi'nde Kasım Dinlemez'e ait iki katlı betonarme evde gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan Kasım ve Fatma Dinlemez çifti, evden çıkarak kurtuldu.

Yangında bağ evinin üst katı ve çatısı ile evin yanındaki odunlukta zarar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çakmakçıoğlu, uyurken bir ses geldiğini anlatarak, "Yanan evin sahibi Fatma Dinlemez geldi, 'Yanıyoruz' diye. Ben de hemen itfaiyeyi aradım" dedi.