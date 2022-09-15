Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 2 şüpheli izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı
[Fotograf: AA]
Karabük'te izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkızılcaören köyündeki ormanlık alanda C.Y. ve R.S'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Bölgede yapılan aramada, hilti, kürek, kazma, manivela, balyoz, elektrik kablosu, batarya ve amonyum nitrat olduğu değerlendirilen 500 gram beyaz toz ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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