Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerin, okul çağındaki çocuk ve gençleri başta uyuşturucu olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından korumak amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.

Faaliyet kapsamında 86 okul servis aracını kontrol eden Jandarma Trafik Timlerinin, şartları sağlamayan 3 servis aracına cezai işlem uyguladığı duyurulan açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca, Jandarma Asayiş Timleri tarafından 73 okul ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, tek dal sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler, alkollü işletmeler, şans oyunları ve tekel bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları genel asayiş, çocuk ve gençler yönünden kontrol edilmiştir. Eğitim gören öğrencilerimize Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konusunda bilgilendirme yapılmış, Jandarma Çocuk dergisi hediye edilmiştir."