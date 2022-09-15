Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kurtlar sürüye saldırdı: 2 koyun telef oldu
[Fotograf: İHA]
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kurtların koyun sürüsüne saldırması sonucu iki koyun telef oldu.
Kurucaova Mahallesinde köy sakinlerinden Mehmet Ağçoban’ın koyunlarını eve getirdiği esnada, 2 kurdun aniden sürüye saldırması sonucu 2 koyunu telef oldu.
Ağçoban, köyün yakın olması ve koyunların can havliyle köye kaçması sonucu zararın fazla olmasını engellediğini söyledi.
Kalecik mezrasında çobanlık yapan Mustafa Karakaş ise kurtlar konusunda çobanları uyardı.
Karakaş, kurtların hafife alınmamasını, gündüz vakti dahi sürülerin yakınında görüldüğünü ve mutlaka köpek beslemeleri gerektiğini söyledi.
Karakaş, isteyen üreticilerin hayvanlarını sigorta yaptırabileceğini anlattı.
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