Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde soğuyan havanın etkisiyle yüksek rakımlı yaylalarda 5 ay boyunca kalan göçerler dönüş yolunda.

3000 rakımlı Faraşin, Kato ve Meyden yaylalarında kalan sürü sahipleri 30 günlük geri dönüş yolu yerine araçlarla gitmeyi tercih etti.

Bu yıl yaylardan oldukça verim aldığını söyleyen Namet Haygo, yaylalardan geldiklerini, eskiden yürüyerek gittiklerini, şimdi ise araçlarla sürüleri götürdüklerini anlattı.