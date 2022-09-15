Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek 2 bin rakım üzerindeki dağlık alanları tercih eden arıcılar, kekik ve keven türü bitkilerin çiçeklerinden bal üretiyor.

Özel maskeler yardımıyla arıların içerisine giren arıcılar, arıları kovanlardan duman çıkaran körük yardımıyla uzaklaştırarak petekleri sağım için çadıra taşıyor. Burada peteklerdeki balları makine yardımıyla süzen üreticiler, elde ettikleri balları şişelere doldurarak satışa hazır hale getiriyor.

"Muş flora konusunda zengin bir yapıya sahiptir"

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, özellikle yüksek yaylalarda şu anda bal hasadının başladığını söyledi.

Muş’un özellikle flora konusunda zengin bir yapıya sahip olduğunu anlatan Gün, "Hem meralarımızda hem de yaylalarımızda çeşitli bitkilerimiz bulunmaktadır. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki birçok arıcımız ilimizdeki zengin bitki çeşitliliğinden faydalanmaktadır. Şu anda ilimizde 52 bin 636 kovanımız, bununla iştigal eden 330 işletmemiz bulunmaktadır. Bu seneki flora ve uygun çiçeklemeden dolayı aldığımız veriler ve yapılan hasatta da üreticilerin verdiği bilgilere göre ortalama bir kovanda 12 kilogram bal elde edilmektedir. Bu yıl Muş’umuzda 630 ton bal üretimi beklemekteyiz. 2021 yılında 500 ton üretim elde edilmişti" dedi.