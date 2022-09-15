Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-37 Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığınca Hakkari Kazan Vadisi’nde 610 personelin katılımıyla Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı.
PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “Eren Abluka-37 (Hakkari-Kazan Vadisi/Han Yaylası) Şehit J.Asb.Çvş. Aydın GÜLEKEN” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (610) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.
Operasyonun birinci gününde; Hakkari-Çukurca ilçesi Kazan Vadisi/Han Yaylası kırsalında tespit edilen, BTÖ’nün ana silah ve mühimmat deposu ele geçirildi.
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