Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
[AA (Arşiv)]
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen iki hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalar kapsamında iki operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, ikametlerden eşya, iş yerlerinden kablo, araçlardan jant ve lastik gibi malzemeler çalan 4 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Haberler
- 10:47
- 10:51
- 10:42
- 10:25
- 10:28
Sıradaki Haber
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz