İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde, şüphelilerin yapılan üst aramasında çok miktarda sentetik hap, esrar maddesi, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.