Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde, şüphelilerin yapılan üst aramasında çok miktarda sentetik hap, esrar maddesi, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Manisa
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