Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Gaziantep’te dün çalıştığı inşaatın 1’inci katından düşen Ali Taşar, kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde İslahiye ilçesinde meydana geldi. 4 çocuk babası Ali Taşar, inşaatın 1’inci katında çalışırken dengesini kaybedip düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taşar, hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Taşar, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ali Taşar'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Gaziantep İş Kazaları
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