Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı (NEVESOB) binasındaki törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, esnafın toplum için üreten ve çalışan kişiler olduğunu söyledi.

Esnafın çırak bulamama konusunda dert yandığını aktaran Becel, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği MESEM uygulamasıyla aslında hem eleman temini hem de mesleklerin gelecek nesillere aktarılması noktasında eleman yetiştirmek açısından önemli bir proje hayata geçti. İlimizde şu anda 2 bin 500 kişi MESEM'lere kayıt oldu. Yaş şartı aranmaksızın herhangi bir meslek dalında, herhangi bir meslek okuluna entegre olmak isteyen kardeşlerimiz buralara kayıt yaptıracaklar, işletmelerde çalışacaklar. Hem işletmelerin iş gücü ihtiyacı karşılanmış olacak hem de devlet tarafından eğitim giderleri için aylık bir ödeme yapılacak. Okul mezunu olacaklar ve okulu bitirdiklerinde de iş sahibi olacaklar."

Belediye Başkanı Mehmet Savran da, "Tarihe baktığımızda da medeniyet olarak ileriye gitmiş toplumlarda hep ticari ve sosyal hayatta adaleti ve birliği sağlayan toplumların ilerlediğini görüyoruz. Bir toplumun ekonomik temeli sağlam olursa, kültür temeli sağlam olursa ilerlemesi kaçınılmazdır" dedi.

Konuşmaların ardından "Yılın ahisi" seçilen 70 yaşındaki Yaşar Simit'e, "Yılın kalfası" seçilen Tevfik Terlemez'e ve "Yılın çırağı" seçilen Selman Saçlı'ya plaket ve hediye verildi.