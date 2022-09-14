Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
[AA (Arşiv)]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen Ü.B, N.Y, D.K. ve yabancı uyruklu D.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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