Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
[Fotograf: AA]
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yasa dışı yollardan sahte ve kaçak alkol getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 ay süren takip sonucu 13 adrese, 100 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Operasyonda, 400 litre etil alkol, 140 şişe anason ve aroma, 10 litre el yapımı rakı, 150 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca, fişekler ve 10 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 araca el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Kayseri Polis Uyuşturucu
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