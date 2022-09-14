Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aksaray'da bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Polonyalı bilim adamları tarafından GPS takip cihazı takılı Leylek Aksaray’da bulundu. Leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuz Gölü havzasındaki rutin kontrolleri sırasında ayağında Polonyalı kuş gözlemcilerinin taktığı çip olan bir leyleği yol kenarında buldu.
Jandarma ekipleri uçamayan ve herhangi bir yerinde yarası bulunmayan leyleği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.
Leylek, beş günlük tedavisinin ardından Tuz Gölü havzasına bırakıldı.
Etiketler: Aksaray
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