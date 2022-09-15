Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için yardım toplandı
[Fotograf: DHA]
Kars'ta Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan yardım tırı törenle uğurlandı.
AFAD, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 400 koliden oluşan gıda ile 400 koli hijyen malzemesi bir tıra yüklendi.
AFAD İl Müdürlüğü binası önünde yapılan uğurlama törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Müftüsü Hamza Bayram, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ve bazı il protokolü katıldı.
Yardım malzemeleri, Pakistan'a gönderilmek üzere TCDD’nin Van’daki lojistik deposuna teslim edilecek.
Son Haberler
- 10:47
- 10:51
- 10:42
- 10:25
- 10:28
Sıradaki Haber
KYK 2022 yurt ücretleri ne kadar?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz