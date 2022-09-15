Forumun açılış töreni, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da katılımıyla, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, buradaki konuşmasında, "Afrika Gelecektir, Gelecek Afrika" temasıyla düzenlenen etkinliğin Türkiye-Afrika iş birliğine katkıda bulunacağını belirterek, Afrika'da yapılan iş forumlarında da Türk şirketlerinin kıtada nasıl iş birlikleri geliştirebileceklerini araştırdıklarını anlattı.

Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin bu yılın sonunda 40 milyar dolara ulaşabileceğini vurgulayan Bengisu, Türkiye'nin Afrika ile hızlı yükselen ticaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kazan-kazan" stratejisinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bengisu, bu vizyonun, KOBİ'lerde ve iş dünyasında da olması gerektiğini ifade ederek, KOBİ'leri daha fazla ihracat yapar hale getirmek için sahada olmanın önemine işaret etti.

"100 milyar dolarları konuşacağız"

Bengisu, organizasyon ile Afrika nüfusunun yüzde 82'sini oluşturan 41 ülkeden ziyaretçilerle Türk KOBİ'lerini buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şimdiye kadar düzenlenen forumların sonuçlarının ticaret rakamlarına da yansıdığını anlatan Bengisu, "Forum ilk başladığında Türkiye'nin Sierra Leone ile ticaret hacmi yok denecek kadar azdı ve bundan 7 yıl önce 20. büyük ekonomik partneri bile değildik ancak bugün Türkiye, ülkenin 5. büyük ekonomik partneri." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin sene sonunda 40 milyar dolara çıkacağını öngördüklerinin altını çizen Bengisu, "Bu forum Afrika ile ticaret hacminde 75 milyar dolarları değil, 100 milyar dolarları konuşacağımız geleceğe bir temel atıyor." dedi.

Bengisu, Afrika'nın potansiyelinin şu anda Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin tekelinde ilerlediğine dikkati çekerek, "Bunu Türkiye'ye çekmek istiyoruz. Burada da başarılı olduğumuzu görüyoruz. Mart ayında yapacağımız bir sonraki forumda da amacımız artık 55 Afrika ülkesinin tamamına hitap etmek. O ülkelerin pazarlarında Türk üreticilerin daha çok temsil edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmi ve yatırımlar artacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya bakışına değinerek, "Sadece ticaret yapmak değil, oradaki insanlarla eğitim, kültür, güvenlik gibi her alanda yan yana olmak gibi bir hedefimiz var. Şu anda 35 milyar dolar olan ticaret hacmine Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef, çok kısa sürede 75 milyar dolar." dedi.

Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayılarının da son dönemde artış gösterdiğini anlatan Baran, Türk müteahhitlerinin de bölgede ciddi projelere imza attığını kaydetti.

Baran, gelecek dönemde ticaret hacminin ve yatırımların da artacağına inandığını ifade ederek, yeşil ekonomi, imalat, ulaşım, lojistik, eğitim, sağlık, inşaat, medikal ve savunma sanayisi gibi alanlarda iş birliği fırsatları bulunduğunu dile getirdi.

"Kıtada yatırımlar 6 milyar doları aştı"

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da organizasyonun, Türk firmalarının Afrika pazarına ihracatı açısından önemine dikkati çekti.

Kıta çapında Türkiye'den yatırımların değerinin 6 milyar doları aştığını bildiren Yılmaz, "Birlikte kazanmanın bereketine inanan bir millet olarak bundan sonra da ilişkilerimizi bu eksende sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, Ankara özelinde ve Türkiye genelinde, tüm paydaşlarla birlik içinde hareket edilmesiyle, bölgelerin daha hızlı kalkınacağını ve ihracatın daha da artacağını belirtti.

"Kısa zamanda yüksek ticaret hacmine ulaşacağız"

WCI FORUM İcra Kurulu Başkanı Abdulkadir Develi ise dünyada ekonomik açıdan daralma sürecinin yaşandığına işaret ederek, forum ile Afrika ile ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kıta ile ticarette 35 milyar dolarlık hacmin yeterli olmadığını dile getiren Develi, "Küresel talebin bu kadar daraldığı bir zamanda bile büyüyen bir Türkiye var. Bu noktada Kıta ile olan ilişkilerimizin önemli olduğunu, beraber ticari olanakları araştırmamızın sonuç vereceğini düşünüyorum ve kısa zamanda çok daha yüksek ticaret hacimlerine ulaşacağımız kanısındayım." değerlendirmesinde bulundu.