Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile SİBER Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonlara "Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır, en kısa sürede iletişime geçiniz." içerikli sahte mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

260 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdıkları tespit edildi

Elazığ, İstanbul, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yaparken kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 66 simkart, 12 hafıza kartı, 10 USB bellek, 18 bilgisayar, tablet, ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.