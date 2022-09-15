Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dörtyol'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
[Fotograf: İHA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 19 bin 600 adet makaron, 210 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik yaptığı çalışma yürütüldü.
Yeşilköy Mahallesinde yapılan aramada, bin 180 adet içi doldurulmuş, 19 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, 210 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron
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