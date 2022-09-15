İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik yaptığı çalışma yürütüldü.

Yeşilköy Mahallesinde yapılan aramada, bin 180 adet içi doldurulmuş, 19 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, 210 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.