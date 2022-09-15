Vali Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde, merkeze bağlı Yukarıyıldız köyünde Salman Say'a ait 135 dekarlık alanda traktörle silajlık mısır hasadı gerçekleştirdi.

Vali Şimşek, "Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi" kapsamında silajlık mısır tarla günü etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere proje kapsamında 2 bin paket silajlık mısır tohumu dağıtıldığını aktaran Şimşek, "İlimiz her şeyden önce bir tarım ve hayvancılık memleketi. Hayvancılık anlamında önemli bir potansiyeli barındırıyor" dedi.

"626 çiftçimize silajlık mısır tohumu dağıtıldı"

Bu nedenle yem bitkileri üretiminin önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Bizler de yem bitkisi üretimini ilimizde destekliyor, teşvik ediyoruz. Bu anlamda da İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün projesine İl Özel İdaremiz destek verdi ve yaklaşık 626 çiftçimize silajlık mısır tohumu dağıtıldı. İnşallah bu projemizde 50 bin ton üretim bekliyoruz. İnşallah valiliğimizin, devletimizin destekleri ile ilimizde silajlık mısır ekimini teşvik edeceğiz, daha da artıracağız ve bu tür projelerin hayvancılığı da önemli bir katkısı olacak. Böylece ilimizdeki kaba yem bitkisi açığını da gidermiş olacağız. Üreticimizi tebrik ediyorum, güzel bir çalışma gerçekleştirmiş. Örnek bir çiftçi, başarılarının devamını diliyorum."