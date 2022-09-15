İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Beşeylül İlkokulu'nda devam eden etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu.

Törenin ardından Nabi Avcı Anadolu Mesleki Teknik Lisesinde oluşturulan uygulama anasınıfı ve bilgisayar sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.