Gümüşhane’nin Hasanbey Mahallesi'ndeki bir konuta girerek altın ve paraları çalan 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

Ekipler, Kayseri merkezli hırsızlık grubu oldukları, hırsızlık amacıyla il dışından Gümüşhane’ye geldiklerini tespit ettiği 4 şüphelinin kamufle olmak için yer yer yaşı ufak çocukları da kullandıkları, normal vatandaş ve aile görüntüsü verdiklerini belirledi.

Şüphelilerin hırsızlık olaylarının ardından Bayburt’a gittiklerini tespit edildi.

Hırsızlık şüphelileri Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonla hırsızlık yaptıkları gün içerisinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.