İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından kentte üzüm yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Ordu'nun farklı ilçelerinde 2 yıl önce yeni üzüm bağları kuruldu.

İlk etapta yaklaşık 15 dekarda kurulan bağlarda ilk ürünler alınmaya başlandı. Dekar başına yaklaşık 2 ton üzüm alınması, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Sabahın erken saatlerinde üzüm bağına giden üreticiler, makasla kestikleri salkımları sepetlere dolduruyor. Üreticiler, araçlara yükledikleri üzümleri piyasaya sunulmak üzere yola çıkıyor.

"Ürünün kalitesi ve verimi çok iyi"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'ndeki üzüm bağında hasat yapan üreticileri ziyaret etti.

Önceki yıllarda yürütülen projeler sayesinde kentte kivi ve çilek üretimini, bunun yanı sıra seracılığı oldukça yaygınlaştırmayı başardıklarını anlatan Yılmaz, son dönemde ise kokulu üzüm bahçeleri kurmaya yönelik faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, bu kapsamda 2 yıl önce kentte üzüm bahçelerinin kurulması için ilk adımı attıklarını, bugün gelinen süreçte ise bunun meyvelerini almaya başladıklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DOKAP'ın imkanları kullanılarak kurulan üzüm bağlarında bu yıl ilk hasadın yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, henüz iki yaşındaki üzüm bahçelerindeki ürünün kalitesinin ve verimin çok iyi olduğunu söyledi.