MSÜ sınavına girerek Türkiye’nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrencilerin beklediği tercih sonuçları açıklandı. Hava Harp Okulu adayları için mülakat seçim aşamasının üçüncü günü gerçekleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ mülakat tarihleri…

MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran – 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup,

a. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecektir.

c. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

MSÜ seçim aşamasında getirilecek belgeler

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

2. Sınav Çağrı Belgesi.

3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)

4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu; Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi; Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

6. Şehit / Gazi Belgesi; Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)

7. Terhis Belgesi; 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir. UYARI: Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.