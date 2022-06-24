İkinci Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iş makinası operatörü olarak çalışan Mehmet Ancil (25), gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mermer taşıyan vagon ile beton blok arasında kaldı.

Ağır yaralanan işçi, çağrılan sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ancil'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Isparta'nın Keçiborlu ilçesine götürüldü.