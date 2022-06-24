Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da jeotermal enerji üretim tesisinden kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
[fotoğraf: aa]
Aydın'ın Germencik ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, jeotermal enerji üretim tesisinden 89 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.K. (36) olduğunu belirledi.
Zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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