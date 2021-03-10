Olay, dün akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki odun ambarında meydana geldi.

Bir süre önce Etli olan soyadını değiştiren Yılmaz Aksu ile kardeşi Mehmet Etli arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aksu, otomobilinden aldığı av tüfeği ile kardeşi Etli'ye ateş edip kaçtı.

Mehmet Etli olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan ağabeyi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Yılmaz Aksu, sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.