Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde pozitif vakaların hızlı yükselişi sebebiyle bir mahalle karantinaya alındı.
Sarıcakaya’ya bağlı Laçin mahallesinde 18 kişinin Korona virüs test sonucu pozitif çıktı.
Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 490 nüfüslü mahallede 9 aileden 18 kişinin koronavirüs testi sonucu pozitif çıkmasının ardından karantina kararı aldı.
Test sonucu pozitif çıkan vatandaşlar ile teması belirlenen 20 kişi de aynı mahalledeki ikametlerinde karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereğince mahalleye giriş ve çıkış Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapatılarak kontrol altına alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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