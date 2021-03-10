Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine güvenlik güçleri bölgede fiziki takip gerçekleştirdi.

Çayeli Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla, kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen eve düzenlenen operasyonda 3'ü Gürcistan uyruklu 21 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 19'u hakkında kapalı alanda sigara içmek, sosyal mesafeye uymamak, maske takmamak ve kumar oynamaktan idari işlem, 3'ü hakkında ise yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Gürcistan uyruklu kişiler, haklarında yapılan idari işlemin ardından sınır dışı işlemleri için muhafaza altına alındı.

Operasyonda, çok sayıda kumar malzemesi ile 1 ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.

Vali Kemal Çeber, il bazlı vaka sayısı bakımından Rize'nin kırmızı kategoride yer aldığını belirterek, "Rize'deki vaka sayılarını en aza indirmek için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından başlatılan 'Dinamik Denetim Modeli' ile denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürmekteyiz. Koronavirüs salgınının yayılabileceği bu ve benzeri olaylara meydan vermemek adına kolluk kuvvetlerimiz aracılığıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.