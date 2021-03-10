Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bazı ikamet ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 33 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır 5 paket eroin ele geçirildi.
Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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