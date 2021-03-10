Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik önünde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Bartın'dan Gizem Çoban tarafından getirilen Türk bayrağı, Zonguldak'a ulaştırılmak üzere Narkadın Özdemir'e teslim edildi.

Teslim töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin omuzlarında yükselen şanlı bayrağın Çanakkale'ye ulaştırılarak göndere çekileceğini söyledi.

Her karış toprağı şehitlerin kanıyla sulanmış cennet vatanın emanetçileri gençlerin Türk bayrağını daha yukarılara taşıyacağından şüpheleri olmadığını belirten Gürel, "Unutmayınız ki sizler destanlar yazmış kahraman bir milletin evlatlarısınız. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında ilelebet yükselecektir, muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da katıldı.