Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Adana'da Sezai Karakoç Bulvarı'nda, Aytaç Aygün idaresindeki 58 TH 136 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı.
Durumu fark edip aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada otomobilin büyük bölümünü alevler sardı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Otomobilin yanma anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Yangın
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