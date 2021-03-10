Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da saman yüklü tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Halkapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.
Nuri Altınkaya idaresindeki 42 ETU 36 plakalı saman yüklü tır, ilçeye bağlı Karayusuflu Mahallesinde seyir halindeyken alev aldı.
Çevredekilerin üzerine yangını fark eden sürücü Nuri Altınkaya, aracını durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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