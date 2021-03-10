Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 8-9 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.F. ile Rize Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö. isimli şahıs yakalandı.
Etiketler: FETÖ Emniyet Genel Müdürlüğü
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