Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 01:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar İngitere'de
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın davetiyle İngitere'ye gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti.
Bakan Akar, Londra'da ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayiinde iş birliğinin ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirecek.
Etiketler: Hulusi Akar İngiltere Milli Savunma Bakanlığı
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