Sularbaşı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokakta park eden araçlar ve arızalı bir demir duba nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Yangın kısa sürede apartmanın teras katına da sıçradı.

Apartmanda yaşayan ve alzaymır olduğu öğrenilen 90 yaşındaki A.T. ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Sağlık ekipleri A.T'yi ambulansta bir süre gözetim altında tuttu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasından ardından söndürülen yangında hasar oluştu.