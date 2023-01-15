Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen "7. Kış Yüzme Şenliği" için Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda toplanan doğa tutkunları, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Galerdüzü'ne ulaştı.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan bölgedeki şenlikte, 49 kişi, soğuğa aldırmadan suya girdi. Dondurucu suda yüzen katılımcıların bazıları, göl içinde horon oynadı. Kıyıya çıkan yüzücüler, çay içerek ısınmaya çalıştı.

Ramazan Çepni, elinde dev Türk bayrağı ile suya girerek katılımcılara eşlik etti.

Erkeklerde Sinan Kandemir, kadınlarda ise Helin Gözde Yılmaz 6 dakika ile suda en uzun süre kalan kişiler oldu.

Şenliğe katılan bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar üstünde horon oynadı.

Hasan Önder, çok güzel bir etkinlik olduğunu, yurt dışından katılımcıların da geldiğini söyledi.

Etkinliği her yıl farklı noktalarda düzenlediklerini belirten Önder, "İnsanlar suyun keyfini çıkardıktan sonra sıcak çay ile ısınıyor. Rize'nin doğası çok farklı. Biz de katılımcılara bölgenin güzelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sinan Kandemir ise 63 yaşında olduğunu belirterek, "6 dakika suda kaldım. Daha fazla da kalabilirdim. Hiç üşümedim. Zaten soğuk suya alışığım. Denize de kışın giriyorum. Banyomu dahi soğuk su ile yapıyorum." diye konuştu.

Helin Gözde Yılmaz da suya ilk girdiği anlarda büyük keyif aldığını dile getirerek, "Suda 6 dakika kaldım ama bana yarım saat gibi geldi. Girdiğimde soğuk hissetmedim ama kaldıkça üşümeye başladım. Çok keyif aldım. Bu seneyi kaçıranlar mutlaka seneye bu deneyimi yaşamak için mayolarını alıp gelsinler." ifadelerini kullandı.

Suya girenlerden Süleyman Tarakçı, kış etkinlikleri kapsamında önemli bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, Rize'nin kış turizmine, gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.