Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Malatya'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi mevkiinde S.A.Ş, idaresindeki otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı.
Kazada yaralanan S.A.Ş, ile C.K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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