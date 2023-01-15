İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 14, ilçelerden Sivrice'de 43, Karakoçan'da 20, Palu'da 16, Keban'da 7, Kovancılar'da 6, Maden'de 5 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 10, ilçelerden Sivrice'de 17 ve Baskil'de 1 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı 84 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan, kentin yüksek kesiminde bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu.

Karın ardından doğa ve tarihi yapılar bembeyaz görüntüye kavuştu.